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托卡耶夫总统结束对阿联酋的正式访问启程回国
哈萨克斯坦
工基发展部长：今年将落实总价值达1.1万亿坚戈的149个项目
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哈萨克斯坦
WBO最新排名：3名哈萨克斯坦拳手入围
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卡拉干达
卡拉干达市市长获任
昨天 20:22
国际
去年访日外国人383万 为上年15倍
昨天 19:44
坚戈
1月18日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
昨天 19:20
统计
哈萨克斯坦和日本之间的贸易额增长75%
昨天 18:41
哈萨克斯坦
托卡耶夫总统结束对阿联酋的正式访问启程回国
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国际
法国大规模罢工即将登场 公共交通料将受严重影响
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哈萨克斯坦和阿联酋签署多份双边合作文件
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哈国法治指数在独联体国家中排名最高
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哈萨克斯坦禁止洋葱出口3个月
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阮春福辞去越南国家主席职务 国会将审议人事
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政府总理下达恢复采矿业产量工作指示
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法律
马吉利斯通过哈法刑事案件司法协助条约
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国际
全球最长寿老人去世 享年118岁
昨天 15:44
法律
马吉利斯通过哈吉两国边境代表活动区域议定书
昨天 15:21
哈萨克斯坦
新闻部长会见美国驻哈大使
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社会
国家统计局：去年住房每平米建筑成本增长12.2%
昨天 14:21
统计
哈萨克斯坦里海港口货物运输量翻了一番
昨天 13:42
政府
哈萨克斯坦或将12月12日设为阿拉什日
昨天 13:16
投资
哈萨克斯坦和阿联酋签署多份双边合作文件
昨天 12:40
天气
未来三天国内大部分地区将迎来无降雪天气
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阿联酋
新年首访 收获颇丰——新闻秘书评总统阿联酋之旅
昨天 12:05
就业保障
去年12月空缺职位数量减少27%
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基础设施建设
工基发展部将与阿布扎比港口集团实施联合项目
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央行公布18日坚戈与主要外币之间的汇率标准
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哈萨克斯坦
能源部长会见欧开行可持续基础设施集团董事总经理
昨天 10:50
体育
哈萨克斯坦队参加首届伊斯兰国家冰球锦标赛
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法律
交易数字资产需缴纳个人所得税
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进出口
哈萨克斯坦禁止洋葱出口3个月
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统计
哈国法治指数在独联体国家中排名最高
昨天 09:32
哈萨克斯坦与中东
国家元首出席哈萨克斯坦-阿联酋投资圆桌会议
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石油
国际油价17日上涨
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COVID-19：过去24小时新增确诊70例有169人在接受住院治疗
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格鲁吉亚
哈新任大使向格鲁吉亚总统递交国书
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国际
阮春福辞去越南国家主席职务 国会将审议人事
昨天 07:47
哈通社简报
哈通社1月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
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通货膨胀
2022年12月哈萨克斯坦的年通货膨胀达20.3%
17.01.2023 22:46
拳击
哈萨克斯坦两名拳手入围全球TOP50职业拳王排名
17.01.2023 22:18
美国
美国佛罗里达州发生枪击事件 8人受伤
17.01.2023 21:58
总统
托卡耶夫总统会见阿联酋马斯达尔公司首席执行官
17.01.2023 21:25
娱乐
迪玛希呼吁国民谨防网络诈骗
17.01.2023 20:45
哈萨克斯坦
哈萨克斯坦总统会见阿布扎比第一银行股东
17.01.2023 20:11
国际
俄罗斯与白俄罗斯被排除在2026至2032年奥运赛事转播权名单之外
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外汇
1月17日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
17.01.2023 19:23
阿联酋
哈萨克斯坦和阿联酋将“开放天空”制度延长至2027年
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去年有150万名哈萨克斯坦游客赴乌兹别克斯坦度假
17.01.2023 18:22
中国
2022年中国人口同比减少85万人
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托卡耶夫总统同阿联酋总统举行会晤
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哈萨克斯坦活跃经营的小型企业数量增长23%
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托卡耶夫总统在阿联酋总统府贵宾册签名
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哈萨克投资公司董事会主席会见阿联酋领先企业代表
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中国辽宁一化工厂发生爆炸 已致5人死亡、8人失联
17.01.2023 15:14
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农业部推出收回国有农用地互动地图
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阿联酋举行隆重仪式 迎接托卡耶夫总统访问
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17.01.2023 13:42
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一艘停泊在泰国的油轮发生爆炸 多人受伤
17.01.2023 13:24
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2022年1-12月哈萨克斯坦工业生产指数为101.1%
17.01.2023 12:52
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QazTrade Academy培训平台内容不断扩充
17.01.2023 12:21
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政府总理就发展畜牧业下达工作指示
17.01.2023 12:15
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大冬会：哈萨克斯坦位居奖牌榜第六位
17.01.2023 11:51
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央行公布17日坚戈与主要外币之间的汇率标准
17.01.2023 11:32