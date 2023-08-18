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    日本将启动用AI提高学生英语口语的实证研究

    2023 年 8月 18 日 星期五 , 07:43

    哈通社/阿斯塔纳/8月18日--据日本共同社报道，为提高日本人认为不擅长的“英语会话能力”，学校第一线将开始实施使用“聊天型人工智能（AI）”的举措。教师很难配合几十名学生各自的水平进行教学，但若使用AI，就可瞬间掌握每个人的实力与课题，量身定制展开教学。文部科学省近期将在学校进行实证研究，探讨利用新技术的学习方法。

    东京的风险企业Equmenopolis开发出一款聊天型AI，用户与分身会话，测定其技能水平。除了根据语言能力的国际标准CEFR展开评估外，还会显示有关发音、语法准确性以及能否随机应变交流等6项的建议。

    AI的特点是可根据用户的英语水平进行会话。即时分析会话中的能力，对于初学者会询问喜欢的食物、爱好等身边的话题；对于高水平学习者，会提出畅想十年后的日本等抽象话题。不仅分析会话内容，还分析面部表情和眼部动作。

    文科省计划大致从9月开始在千叶县立成田国际高中启动实证研究。调查并不面向初学者的这款AI，面对高中生是否也能正确运行以及能够激发学生的积极性。

    -面对AI的话，就算错了也不会尴尬。能够减少恐惧心理，反复进行会话。今后将推进开发面向初中生的AI。-Equmenopolis代表董事松山洋一强调。

    文科省还将在香川县和大阪府的学校使用另外的AI进行实证研究，负责人称“希望验证结果并探讨利用”。

    作者:

    Ерлан Мазан

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