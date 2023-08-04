我国学者开发AI手语翻译系统 帮助听障人士更加便利的与他人沟通

哈通社/阿斯塔纳/8月4日 – 哈萨克斯坦科研人员正在研发全新的AI系统，能够快速的完成在自然语言和手语之间的相互翻译。

哈萨克斯坦欧亚大学人工智能技术系高级讲师努尔扎达·阿曼格勒德从事这项工作已有5年时间。

经过这些年的不断努力，她和她的团队已经成功地实现了最初的目标。

借助这套全新的AI手语识别和翻译系统，平时使用手语的有特殊需要人士与不了解手语的其他人士，将能够更加方便快捷的实现无障碍沟通交流。

该AI手语识别系统基于哈萨克语开发。使用时，能够通过麦克风识别对话者的自然语言，并通过3D建模方式，将自然语言转化为手语，并展示给手语使用者；随后，通过摄像头捕捉手语使用者的手语手势，再将这些手语转化为文字，展示给对方。

这个项目是独一无二的。目前，努尔扎达·阿曼格勒德已在国际刊物上发表了3篇学术文章，证明了其独特性。

这位学者表示，对社会上有特殊需要的人群而言，有必要创造便利的条件，使他们能够毫无压力地在国家机构、教育和医疗机构接受公共服务。因此，实现这个项目的商业化是很有必要的。

据努尔扎达·阿曼格勒德介绍，项目团队目前已经向哈萨克斯坦科学基金申请了融资支持，并提交了四个产品，包括：字母训练模拟器、单词训练模拟器、移动应用程序以及手势识别和生成系统。

团队目前还在继续对这套AI识别和翻译系统进行完善工作。

努尔扎达·阿曼格勒德强调，每一个手语单词都要在摄像头前重复进行百次以上，而由于单词库很大，每个人的动作习惯也有细微差异，因此目前还需要完善的工作量是巨大的。

学者表示，她需要至少5名手语方面的专家，以更好地对人工智能系统进行大量的重复训练，使其能够更好的识别不同的人在使用手语进行表述时的手势动作，确保翻译的精准无误，同时还需要录入更多的手语单词。

除了帮助特殊需要人士进行便利的沟通以外，这个系统还能够帮助相关机构快速的培训手语人员。

哈萨克斯坦聋哑人协会对该项目予以了高度关注。协会副主席詹格尔迪·贝克巴蒂洛夫表示，当前政府机构会为聋哑人提供60小时的免费手语翻译服务，但这显然是无法满足社会需求的。因为不仅仅是政府机构内，聋哑人在医疗机构、教育机构等设施中，都会经常性的面临相应的需求。

目前哈萨克斯坦有32 000多名语言和听力障碍者。遗憾的是，这些人士在接受充分的教育和工作方面存在着很多障碍。专家指出，随着这套全新的AI手语翻译系统不断改进完善并推向社会，将有望弥补这一差距。

【编译：木合塔尔·木拉提】