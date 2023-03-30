马斯克等呼吁给AI研发按下暂停键

据德国之声中文网报道，哈通社/阿斯塔纳/3月30日--非营利组织未来生命研究所（Future of Life）于本周三（3月29日）发表一封公开信，呼吁暂停开发比OpenAI新推出的GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月。包括特斯拉CEO马斯克、Stability AI的首席执行官莫斯塔克（Emad Mostaque）、谷歌旗下DeepMind的研究人员，以及人工智能领域的重量级人物本希奥（Yoshua Bengio）和罗素（Stuart Russell）等在内的1000多名该领域的专家、科技人员、产业高层都在这封公开信上签了名。

公开信呼吁暂停研发，直到此类大模型达成由独立专家开发、实施并审核的共享安全协议。

-只有当我们确信强大的人工智能系统的效果是积极的，其风险是可控的，才应该继续开发。公开信称。

公开信还详细阐述了对人类形成竞争趋势的人工智能系统可以通过制造经济政治混乱的形式对人类社会和人类文明构成潜在威胁。公开信呼吁研发者和政策制定者在治理和监管机构方面共同合作。

欧盟执法机构欧洲刑警组织（Europol）周一警告称，人工智能聊天机器人ChatGPT可能被滥用于网络钓鱼、宣传虚假信息以及网络犯罪。

该机构表示，由于该聊天机器人拥有复制语言模式的能力，可以模仿特定个人或群体的说话风格，犯罪分子可能会利用它来瞄准受害者。

电动汽车特斯拉正在将人工智能运用于自动驾驶系统，但是特斯拉CEO马斯克却一直对人工智能表达担忧。

去年OpenAI公布了ChatGPT以来，竞争对手纷纷推出各自的聊天机器人。

上周，OpenAI宣布它已经与大约十几家公司合作，将这些公司的服务植入ChatGPT。这样ChatGPT的使用者可以通过Instacart订购商品或者通过Expedia预订机票。

不过，OpenAI的首席执行官阿尔特曼（Sam Altman）并没有在公开信上签名。