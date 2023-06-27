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    AI有可能将取代6成公务员岗位

    2023 年 6月 27 日 星期二 , 12:55

    哈通社/阿斯塔纳/6月27日 -- 哈劳动力资源发展中心消息，日前，专家对人工智能取代人工进行了研究，结果表明，近60%的公务员未来将有可能会被人工智能取代。

    研究称，在哈萨克斯坦，管理人员和公务员（高达59%）、行政领域员工（48%）、专业专家（46%）和技术人员（29%）群体可以实现最大的自动化；有650万名员工不太可能实现工作自动化。

    值得注意的是，人工智能直接造成的威胁出现在阿拉木图，因为阿拉木图是金融和信息通信技术的中心枢纽。在这里，人工智能取代人工的最大潜力预计出现在专业技术、科学技术及医疗保健领域。

    6月初，据《挑战者》最新报告称，5月份美国有超过40万人失业，其中近10%（3900人）因人工智能而被解雇。

    5月中旬，加州大学伯克利分校教授、人工智能系统中心创始人，清华大学人工智能国际治理研究院学术委员Stuart Russell表示，人工智能可能«对人类构成巨大威胁，因为它可能会抵制控制它的尝试»。

    两个月前，包括埃隆·马斯克、史蒂夫·沃兹尼亚克和StabilityAI首席执行官埃莫德·马斯塔克在内的1000多名科学家和技术专家签署并发表了一封信，呼吁暂停人工智能的开发，理由是对人类构成风险。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

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