哈通社/阿斯塔纳/8月10日--8月9日，国际油价上涨。

截至收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨1.48美元报每桶84.40美元，涨幅1.78%，创下自2022年11月以来新高。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.38美元报每桶87.55美元，涨幅1.6%，为今年1月以来最高水平。