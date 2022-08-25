2022 年 8月 25 日 星期四 14:14

哈国轻型汽车销售量增长9% 雪佛兰登销量冠军

哈通社/努尔苏丹/8月25日 – 全球范围内的新车销售量增长了6%，而在哈萨克斯坦，这一数据增幅则更加明显——达到了9%。

据统计分析网站Energyprom报告，哈萨克斯坦在2022年7月共售出轻型汽车和轻型商用机械1.16万辆（台），较2021年7月的数据同比增长了9.1%。

在7月份售出的新车当中，雪佛兰（Chevrolet）品牌轿车以4000辆的成绩稳居榜首，其销量较去年同期增长了29.4%。

销量排名第二位的是现代（Hyundai）品牌汽车，共售出2600辆（同比增29.6%）。

而起亚（Kia）汽车以1400辆的销售量位居第三。

销量进入前五位的还有丰田（Toyota）和拉达（Lada），各自售出了903辆和675辆。

根据LMC Automotive提供的数据，今年7月份，全球范围内的轻型汽车和商用轻型商用设备销售量为690万辆（台）。这一数据较2021年同期增长了5.8%。

报告期内，增幅主要来自中国。该国的销量占据总全球总销量的三分之一，达250万辆（台）。

其次是美国，售出了110万辆（台）。不过这与2021年相比，下滑了11.6%。

而在西欧，新车销售量下滑了8.9%，7月份共售出新车91.01万辆（台）。

汽车零配件供应不足，是制约全球新车销售量的一个重要因素。

据欧洲商业协会报告，2022年7月份，俄罗斯轻型汽车和轻型商用设备销量为3.24万辆（台），较2021年同期下滑了74.9%。

报告期内，白俄罗斯的轻型汽车和轻型商用设备销售量也下滑了79.4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】