世卫组织：过去一周全球共新增新冠感染者数量下降了9%

哈通社/努尔苏丹/8月5日 – 根据世界卫生组织的数据，过去一周全球共新增新冠感染者650万，其中1.4万人死亡。这一数据较之前一周下降了9%。不过，哈萨克斯坦在最近2周新冠感染者数量则出现了较大的增幅，增加了3.2倍。

根据世卫组织的数据，近期全球死于新冠的人数减少了 3%。在西太平洋地区和非洲，感染人数有所增加，但在欧洲和东地中海，感染这种疾病的人数显著减少。

过去一周，日本登记的感染人数最多，达到1,379,099 人。在美国为 923,366 人，在韩国为564,437 人。

德国的感染人数为 459,724 人，在意大利有394,583 人感染了该病毒。

自大流行开始以来，截至 8 月 3 日，世界卫生组织报告了 557,018,226 例冠状病毒病例和 6,401,046 例死亡病例。

欧洲地区每周报告超过 190 万例新病例。一个月前，由于奥密克戎变种病毒的传播，病例急剧增加。然而，上周新增人数减少了 35%，死亡率也下降了26%。但目前德国的感染人数仍然很高，每天有超过 8 万人被诊断出感染了冠状病毒。

世卫组织称，过去一周在全球69个国家，COVID-19的感染人数有明显的增长。

在俄罗斯，患者人数增加了 68%，在匈牙利增加了 40%。 西太平洋地区的感染人数增加了 20%，非洲增加了 5%。

与此同时，据记录，西太平洋地区的死亡率增加了 44%，东南亚地区增加了 20%。

此外，上周土耳其的感染传播率增加了1.5 倍。最近几天已有超过 50,000 人感染了该病毒。

哈萨克斯坦的情况

哈萨克斯坦自大流行爆发至今已累计确诊1 362 647例，过去24小时新增了2579例。

据哈萨克斯坦卫生部消息称，今年上半年全国共有6000多民儿童感染新冠病毒，目前尚有423名儿童患者。根据病情的程度来分，患病的这些儿童中21%为轻度、77% 为中度、0.7% 为重度。目前有3个孩子在重症监护室接受治疗。

卫生部部长表示，过去两周，哈国冠状病毒的传播增加了 3.2 倍。 她强调称，虽然病毒已经发生了改变，危害性不再向过去那么严重，但对部分高危人群来说仍然具有威胁。

截至8月5日，除首都努尔苏丹尚处于黄区以外（中等传播风险），全国其余地区均为绿区（低等传播风险）。

【编译：木合塔尔·木拉提】