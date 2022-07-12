英国新一任首相人选预计9月公布

哈通社/努尔苏丹/7月12日 —— 据中新社消息，英国《卫报》11日报道，英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”公布了保守党党首的选举时间表，预计最终胜选者，即新任党首和英国首相将于今年9月5日揭晓。

报道称，为了加快本次选举进程，“1922委员会”将每位参选者所需的保守党议员支持者数量从至少8人提高到至少20人。若参选者不能在当地时间12日18时前获得足够支持者，将失去参选资格。

本次选举的第一轮投票将于当地时间13日开始，参选者必须在这轮投票中获得至少30名保守党议员的支持票才能继续进行下一轮投票，否则将被淘汰。从当地时间14日开始，将针对余下参选者举行数轮淘汰式投票，直至剩下两名参选者。此后，所有保守党党员将通过邮寄投票的方式从两名参选者中选出新党首，党首将同时出任首相。预计胜选者将于9月5日揭晓。

《卫报》指出，迄今已有11名保守党人士宣布竞选首相，其中，前财政大臣苏纳克和前国防大臣彭妮·莫当特已获得足够数量的支持者，这两人也被英国各界视为胜选大热门。除这两人外，已宣布参选的现任外交大臣特拉斯、前平等事务大臣凯米·巴德诺赫也被看好。

本月7日，约翰逊宣布辞去保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。据英国《每日电讯报》报道，«1922委员会»主席布雷迪确认，约翰逊将继续留任至9月继任者产生。根据规定，约翰逊不被允许参加此次选举，但可以参加之后的选举。