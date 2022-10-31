热带风暴“尼格”袭击菲律宾 死亡人数升至98人

2022 年 10月 31 日 星期一 , 15:47

2022 年 10月 31 日 星期一 , 15:47

热带风暴“尼格”袭击菲律宾 死亡人数升至98人

哈通社/阿斯塔纳/10月31日--中新网援引法新社消息报道称，菲律宾国家减灾委员会31日通报，热带风暴«尼格»造成的死亡人数已升至98人，在受灾最严重的地区找到幸存者的希望渺茫。

据报道，热带风暴«尼格»在菲律宾引发一系列洪水和山体滑坡，目前已造成98人死亡，另有63人失踪，数十人受伤。

«尼格»29日凌晨在菲中部卡坦端内斯岛登陆，由东向西横扫吕宋岛，给包括首都马尼拉在内的菲大部分地区带来阵风和暴雨。菲律宾国家减灾委员会表示，«尼格»已导致菲全国180万人受灾。

菲律宾国家气象部门称，目前还有另一个热带低压正在向菲律宾移动，可能会给受«尼格»严重影响的地区带来更多的暴雨和灾害。

菲律宾位于西太平洋台风带，平均每年遭受20场台风或热带风暴。今年4月，热带风暴«鲇鱼»在菲律宾登陆并引发洪水和山体滑坡等灾害，导致167人死亡。专家警告说，随着气候变化导致全球变暖，风暴将变得更加强大且具有破坏性。