2022 年 9月 5 日 星期一 07:30

9月5日是哈萨克斯坦人民语言日

哈通社/努尔苏丹/9月5日 -- 每年9月5日哈萨克斯坦共和国庆祝哈萨克斯坦人民语言日。

根据1998年1月20日哈萨克斯坦共和国总统令，为了培养对母语和国家的热爱和尊重，并扩大对不同民族语言和传统的了解，在国家设立哈萨克斯坦人民语言日。每一种语言都是一个完整的世界。语言是人的生命之魂，是人的快乐、痛苦、记忆、宝藏。每一种语言都值得尊重。

具有象征意义的是，9月5日也是哈萨克社会活动家、哈萨克语言学和文学研究的奠基者之一、学者和文学研究家阿赫梅特·拜图尔森诺夫(1872—1937) 的诞辰之日。

阿赫梅特·拜图尔森诺夫是一位杰出的作家、教师和语言学家，是哈萨克语语言学和文学研究的奠基者之一，他奠定了哈萨克语语言学、定义语法的术语的基础，并在阿拉伯文书面语言的基础上改革了哈萨克文字母。

在哈萨克斯坦， 阿赫梅特·拜图尔森诺夫 被尊为«民族导师»。

除了哈萨克语和俄语之外，其他民族语言也在哈萨克斯坦自由发展。

今天，130 个民族生活在哈萨克斯坦的不同地区。此外，每个民族都拥有自己独特的文化、历史、传统和习俗。韩语、德语、波兰语、塔塔尔语、土耳其语、维吾尔语和其他语言的国家文化中心、学校和课程让年轻一代记住他们的传统，并成功地吸收、融合我国其他民族的文化。

在哈萨克斯坦运行乌兹别克、维吾尔、塔吉克和乌克兰的民族学校。

母语和外语知识令我们独立共和国的人民相互之间更亲近，并加强了与其他共和国和外国人民的友谊。

语言日团结了哈萨克斯坦所有人民，反映了我们统一的哈萨克斯坦公民身份。

语言是人民的福祉，促进民族 的统一和团结；语言是教育的方式，是连接人际关系的支柱。语言日是哈萨克斯坦所有公民友谊、亲情和团结的象征，人民的友谊、相互理解与合作是国家建设的主要支柱。