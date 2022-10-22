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日本9月食品价格涨幅创近41年来新高
2022 年 10月 22 日 星期六 , 15:55

日本9月食品价格涨幅创近41年来新高

哈通社/东京/10月22日 -- 据共同网报道，日本总务省21日公布的9月全国消费者物价指数（生鲜食品除外）较上年同期上升3.0%。剔除消费税增税影响，升幅为1991年8月后的31年零1个月来最大。不含生鲜的食品价格上升4.6%，涨幅之大创41年零1个月以来新高。在加薪步伐未能跟上的形势下，食品价格10月份加速上涨，家庭负担进一步加重。有意见认为，由于日元持续贬值，不含生鲜食品的指数涨幅将达到3.5%左右。

考虑物价上涨影响的实际工资截至8月呈现同比下滑。在此背景下，众多食品的价格9月纷纷上升。食用油涨价37.6%，意大利面上涨19.2%，吐司面包上涨14.6%，蛋黄酱上涨14.2%。

家庭耐用消费品上涨11.3%，创1975年3月以来新高。其中，洗衣机（含洗涤烘干机）上涨32.1%，家用空调上涨14.4%。除原材料价格高涨和日元贬值之外，商家发售高价位新商品也是原因之一。能源涨价16.9%，其中电费上升21.5%，城市燃气费上升25.5%。由于放宽了伴随新冠疫情的行动限制等，住宿价格上升6.6%。

10月，食品将集中涨价，帝国数据库表示涉及约6700种。总务省的估算显示，手机通信廉价套餐日益普遍，压低指数的效果减弱，不含生鲜食品的指数将被推高约0.24个百分点。

关于10月的指数增幅，SMBC日兴证券高级经济学家宫前耕也预测说：«由于食品价格大幅上涨，有可能达到3.5%。»他还表示，此后在明年1～3月资源价格上涨势头暂歇，指数将处于2.5%～不到3%区间。

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