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    哈通社9月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2022 年 9月 28 日 星期三 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/9月28日 -- 哈通社为各位读者总结9月28日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    9月28日,星期三

    9月28日是阳历一年中的第271天，离全年的结束还有94（闰年则还有95）。

    世界各国/地区节日：

    核工业领域工作者日 每年9月27日为哈萨克斯坦核工业工作者日。该节日根据2001年12月13日的《关于哈萨克斯坦共和国节日法》第四条规定设立。

    世界狂犬病日 每年的9月28日是联合国指定的«世界狂犬病日»。2007年，由非盈利组织«全球控制狂犬病联盟»设立，得到联合国、世界卫生组织、美国疾病防控中心等机构的支持。日期选在9月28日，是为了纪念是第一个发明狂犬病疫苗的路易·巴斯德（逝于1895年9月28日）。

    孔子诞辰日 孔子诞辰日是指中国古代儒家代表人物孔子诞辰的日子，现在设定为9月28日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1996年 阿拉木图市为阿拉什党领袖人物、作家阿里汗•博凯汗竖立纪念碑。

    1999年 哈萨克斯坦国家青年政策方案获得批准。

    1999年 阿克套市为阿拉什领袖人物穆斯塔法•朔海竖立纪念碑。

    2000年 阿拉木图市举行题为«阿尔法拉比遗产和世界文明»国际会议。

    2005年 阿斯塔纳举行第三届世界哈萨克人大会。

    2005年 瑞士苏黎世市举行哈萨克斯坦-瑞士协会开幕仪式。

    2006年 纳扎尔巴耶夫总统出席在哈萨克斯坦驻美国大使馆前举行的«哈萨克斯坦独立»纪念碑揭幕仪式。

    2007年 江布尔州开设东干文化中心。

    2015年 纳扎尔巴耶夫总统在纽约会见第8任联合国秘书长潘基文。

    2016年 阿拉木图市举行著名导演阿罕·萨塔耶夫的电影《通往母亲的路》首映仪式。

    2018年 位于阿克莫拉州的全国最大禽养殖企业200多名工作人员28日制作出长达222米的烤肉卷，打破最长烤肉卷吉尼斯纪录。

    2019年 哈萨克斯坦首任总统基金会28日在韩国首都首尔举行了哈萨克斯坦-韩国第二届朝鲜半岛无核化问题论坛。

    2021年 题为«伟大草原之国金饰»展览会在英国剑桥大学菲茨威廉博物馆展出。

    2021年 突厥语国家议会大会理事会会议在哈萨克斯坦突厥斯坦市召开。会议期间，哈萨克斯坦接替阿塞拜疆，成为突厥语国家议会大会主席国。
    哈通社简报
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