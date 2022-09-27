2022 年 9月 27 日 星期二 , 07:00

哈通社9月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 -- 哈通社为各位读者总结9月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月27日,星期二

9月27日是阳历一年中的第270天 （闰年第271天） ，离全年的结束还有95天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦劳动日 每年9月的最后一个周日为哈萨克斯坦劳动日。根据总统令，该节日于2013年11月22日设定。

国际聋人节 世界聋人联合会(the world federation of the deaf)成立于1951年，是国际性非政府组织。其宗旨是造福于世界聋人，捍卫聋人的权利，帮助聋人康复。1957年，世界聋人联合会根据欧洲各国聋人组织的倡议，决定1958年9月28日为第一个国际聋人节，并规定以后每年9月最后一个星期日为国际聋人节。聋人节的意义在于对社会进行宣传，引起社会对聋人工作的重视，提高聋人的社会地位。

世界旅游日 每年的9月27日是世界旅游日。1979年9月27日，世界旅游组织第3次代表大会正式确定9月27日为世界旅游日，1980年开始实行。设立世界旅游日，意义在于纪念世界旅游组织成立章程的通过，引起公众对旅游事业的重视，促进旅游的宣传工作和各国在旅游方面的交流与合作。

Google生日 Google是美国Alphabet Inc.的子公司，业务范围涵盖互联网广告、互联网搜索、云计算等领域。Google由在斯坦福大学攻读理工博士的拉里·佩奇和谢尔盖·布林共同创建。从2005年起Google固定在9月27日庆祝生日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 哈萨克斯坦-德国企业家协会在阿拉木图市举行介绍仪式。

2007年 哈萨克斯坦首个公交车组装厂在塞梅市举行开幕仪式。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统对江布尔州进行视察框架下访问塔拉兹羊毛加工厂。

2010年 阿斯塔纳举行首届«哈萨克斯坦拉丁美洲日»国际论坛。

2012年 «哈萨克斯坦文化日»活动在波兰首都布拉格举行。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统对摩纳哥进行正式访问框架下出席«摩纳哥-哈萨克斯坦»商业论坛。

2014年 古米列夫欧亚国立大学开设哈萨克斯坦教育历史博物馆。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统参加第70届联合国大会框架下会见以博拉沙克奖学金在美国就读的哈萨克斯坦留学生代表。

2017年 阿斯塔纳举行«哈萨克斯坦-韩国友谊花园»开幕仪式。

2018年 由哈萨克斯坦主持的集体安全条约组织外交部长会议在联合国大会总部纽约举行。

2019年 哈萨克斯坦代表团出席在加拿大蒙特利尔市举行的国际民航组织（ICAO）第40届大会。

2021年 阿斯塔纳媒体周在首都拉开帷幕。

2021年 阿斯塔纳国际交易所（AIX）成为世界交易所联合会（WFE）正式会员。