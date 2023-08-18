9月1日起哈国将上调大学生助学金

哈通社/阿斯塔纳/8约18日 – 在落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指令框架下，哈萨克斯坦将从9月1日起上调国家助学金的发放标准。

据政府新闻中心消息，根据新的规定，从2023年9月1日起，哈萨克斯坦将在原有基础上上调发放给高等院校学生的国家助学金金额。

其中，本科生助学金金额将上调20%，硕士研究生和博士生助学金金额将上调15%，技术和职业教育类别学生助学金上调50%。

哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫已经签署了于此有关的政府决议。

在政府决议中规定的助学金标准如下：

·博士生（包括«医疗保健»方向）- 217 500坚戈

·针对«医疗保健»培训方向的住院医师和研究生 - 111,579坚戈

·硕士研究生 - 97 024坚戈

·实习生 - 75 890坚戈

·在实施高等教育计划的教育组织接受教育的师范和«医疗保健»方向学生 - 67 200坚戈

·除师范生和«医疗保健»方向学生以外，在实施高等教育计划的教育组织接受教育的的大学生 - 41 898坚戈

·在实施技术和职业教育教育计划的教育组织接受职业技能教育的大学生 - 32 681坚戈

·在以培养中等级别技术人才为目的的技术和职业教育机构以及实施专上教育计划的教育组织学习的学生 - 31 422坚戈

上述标准将从2023年9月1日起在全国范围内统一实施。

与此同时，在落实国家元首竞选承诺工作框架下，从9月起，哈萨克斯坦学前教育机构教职员工工资将上调30%。

【编译：木合塔尔·木拉提】