9月1日起哈国将再度上调医护人员薪资

哈通社/阿斯塔纳/7月17日 – 哈萨克斯坦计划从9月1日起再度上调医生和中级医护人员的薪资标准。



根据此前发布的政府法令，2023年，国家医疗机构医生的工资需在原有基础上上调30%，中级医护人员的工资则上调20%，并设定了医护人员的薪资标准修正系数。

不过哈萨克斯坦卫生部认为，根据经过调整的2023年薪资标准修正系数（医生-2.73，中级医护人员2.05），并不能确保薪资水平达到政府决议规定的薪资调整比率。

同时，卫生部还指出，我国国内的医疗工作者当中，受薪医疗专业人员与按照行业协议领取工资的处于免费医疗保额和强制性社会医疗保险框架下的医疗机构工作人员之间，存在着薪资标准的不平衡状态。

为了消弭这一不平衡情况，哈萨克斯坦卫生部建议将2023年设定的医生薪资标准修正系数由2.73提高3.42，中级医护人员薪资标准修正系数由2.05提高2.34。

据卫生部消息称，这一方向上（加薪），哈萨克斯坦在2023年~2025年的追加资金总额超过360亿坚戈。其中，2023年为5 035 875 000 坚戈，2024年为15 409 146 000 坚戈，2025年为15 666 970 000 坚戈。

卫生部计划以这一标准对薪资进行调整，并自9月1日起依照这一标准发放工资。 也就是说，从那时起，医生和中级医护人员的工资将会增加。

相关文件以上传发布至政务公开官网（Ашық НҚА）供公众讨论至7月28日。

根据此前报道，哈国卫生部去年公布的计划拟将哈萨克斯坦医生的平均工资提升至53.1万坚戈，中级医护人员工资提升至25万坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】