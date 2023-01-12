农业部部长：全国农业总产值增加9.1%

2023 年 1月 12 日 星期四 , 11:21

哈通社/阿斯塔纳/1月12日--农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫11日在政府会议上就2022年农工综合体发展成果作了汇报。

叶尔波勒·卡拉舒科夫指出，去年，全国农业总产值增加9.1%，达9.3万亿坚戈。这首先得益于种植业产量不断增加，其年增长率达到了15%。此外，去年的天气条件有利于收割活动不间断进行，使得农民共收获2280万吨粮食。这是近10年来粮食产量最佳指标。

据他介绍，畜牧业总产值增长0.9%，达3.6万亿坚戈。其中，肉类产量增加0.4%，约达220万吨；牛奶产量增加2%，达630万吨；鸡蛋产量增加4.4%，达500万枚。

叶尔波勒·卡拉舒科夫表示，2022年，粮食产量增加3.9%，按货币计算达2.9万亿坚戈。植物油、食糖、谷物、面粉、香肠和通心粉产量均呈现增长态势。

-2022年，共有267个新项目投入使用，总投资规模达2413亿坚戈，足额完成年度计划。得益于此，在报告期内，农业固定资产投资增长了6.9%，达8557亿坚戈。-叶尔波勒·卡拉舒科夫说。

叶尔波勒·卡拉舒科夫表示，总的来说，农业部门发展主要动力来自于农民协调一致的工作和政府为支持农业生产者而采取的措施。此外，多个投资项目成功实施也为农业发展赋能添力。

【编译：阿遥】