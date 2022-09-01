哈通社9月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/9月1日--哈通社为各位读者总结9月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月1日，星期三

9月1日是阳历一年中的第244天 （闰年第245天） ，离全年的结束还有121天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦知识日 每年9月1日为哈萨克斯坦知识日。根据总统令，于1998年1月20日设立。

乌兹别克斯坦独立日 该节日是乌兹比克斯坦人民最重要的国定节日，为每年的9月1日。乌兹别克斯坦于1991年宣布独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1928年 阿尔法拉比哈萨克国立大学成立。

2001年 哈萨克斯坦共和国与阿拉伯埃及共和国联合成立努尔-穆巴拉克埃及伊斯兰大学。

2006年 首都和平和谐宫举行揭幕仪式。

2014年 齐姆肯特市举行旨在纪念奥运冠军别格扎特•萨塔尔汉诺夫的活动。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统为出席G20峰会抵达中国杭州市。

2020年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《 新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期 》的国情咨文。

2021年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《 人民团结和系统化改革——国家繁荣的坚实基础 》的国情咨文。