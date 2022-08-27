9月1日全国学校都将敲响入学铃

哈通社/努尔苏丹/8月27日 – 2022年新学年，哈萨克斯坦全国将有7 637座学校开课，在校生总数将达到360万人。

据哈萨克斯坦教育部消息，2022~2023学年于9月1日开始，持续至第二年5月31日结束，总教学时长共计36周，较往年多出2周。

本学年中，将有7000多所学校实行每周5个教学日的工作模式，覆盖约340万学生和30万教职人员。由于增加了周六的休息日，因此本学年学生、教师、学校管理人员等将多出额外的36个休息日。

9月1日当天，全国所有学校都将举行隆重的开学仪式，并敲响«入学铃»。

新学年教学大纲也将有新的变化。

教育部指出，教学实践和国内外的经验均显示出，1年级学生在学习中很难同时良好的完成对三种语言的学习。

因此，从本学年开始，将不再对1年级开展三语授课。哈萨克语授课学校1年级生将仅学习《国语（哈萨克语）》，并在2年级时增加《俄罗斯语》课程；而俄罗斯语授课学校的1年级将开设《国语（哈萨克语）》和《俄罗斯语》课程。

这两类学校都将从3年级开始增设英语课。

从1年级开始，全国所有学校都将新设《劳动技术》和《美术设计》课程。而在5~11年级，本学年开始将继续选修课《全球能力》的设置，课程框架下将包括«诚信与道德»、«环境文化»、«公民社会基础»、«生命安全基础»、«媒体素养和金融素养»等单元。

新学年对在校生校服的标准格则不会有任何新的变化。学生可以身着符合学校着装标准的旧服装，或重新自行购买新服装入校上课。

在因故无法穿着校服的情况下，学生可以在校方允许下，身着得体、合适和整洁的经典装束服饰，入校学习。

今年开始，教育部对低收入家庭子女的补助也有新的变动。过去为每个低收入家庭学生提供的补助在1.7万~4万之间不等，而今年将最低额度提升到了37 389坚戈/人。

补助机制也有变动，今后这笔资金将直接拨付给父母的账户，用于为孩子购买校服、鞋子、学校用具等。



