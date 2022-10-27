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前9个月哈萨克斯坦航空公司的客运量同比增长15.7%

2022 年 10月 27 日 星期四 , 14:30
前9个月哈萨克斯坦航空公司的客运量同比增长15.7%
2022 年 10月 27 日 星期四 , 14:30

前9个月哈萨克斯坦航空公司的客运量同比增长15.7%

哈通社/阿斯塔纳/10月27日--据finprom.kz 统计网站发布的数据，2022年1-9月，哈萨克斯坦航空公司运输旅客800万人次，同比增长15.7%。

其中，9月份的客运量为100万人次，同比增长24.1%，环比减少9.8%。

报告期内的旅客周转量为 144 亿人公里，同比增加 32.2%。 9 月的旅客周转量为19 亿人公里，比去年同期增长 41.2%

前9个月的统计数据显示，航空公司的货物运输和行李运输量为1.73万吨，同比减少31.1%。 9 月份的货运量较去年同期减少 15.9%，环比减少11.7%，至 2100吨。

今年1-9月的货物周转量为3900万吨公里，同比减少30%。

今年，哈萨克斯坦航空公司实现收入4216亿坚戈，同比增加58.7%。 具体来说，去年的这一数据为2657亿坚戈。

今年9月，航空客运服务价格同比上涨20.4%。

全国各地区来看，突厥斯坦州航空客运服务价格涨幅最高，一年内上涨49.3%。与此同时，奇姆肯特的上涨46%，阿克托别州上涨45.9%。

尽管多个地区的价格明显上涨，但巴甫洛达尔州的价格在一年内下降23.6%,阿拉木图的下降13.4%, 卡拉干达州的下降6.7%。

【编译：阿依波塔】


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