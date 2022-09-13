2022 年 9月 13 日 星期二 , 07:00

哈通社9月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/9月13日 -- 哈通社为各位读者总结9月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月13日,星期二

9月13日是阳历一年中的第256天 （闰年第257天） ，离全年的结束还有109天。

世界各国/地区节日：

国际巧克力日 该日为世界上甜点爱好者们的非正式节日。

印度欧南节 欧南节是一年一度象征丰收的节日。节庆期间，人们在身上涂上黄色的颜料，画上红色和黑色的纹路，再戴上面具装扮成老虎，并模仿老虎捕食的样子在街头跳起一种名为Pulikali的民间舞蹈。

程序员节 程序员节是一个国际上被众多科技公司和软件企业承认的业内人士节日。日期是在每年的第256（十六进制为0x100，或28）天，也就是平年的9月13日或闰年的9月12日。它是俄罗斯的一个官方节日，其他国家的程序员社群也庆祝这个节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2004年 纳扎尔巴耶夫总统签署«关于哈萨克斯坦国家医疗改革和发展计划»的总统令。

2005年 拉脱维亚驻哈萨克斯坦大使向总统递交国书。

2012年 韩国总统李明博对哈萨克斯坦进行正式访问。

2013年 上海合作组织成员国元首理事会第13次会议在比什凯克举行，与会元首共同签署《比什凯克宣言》。

2016年 哈萨克斯坦成立宗教事务和社会组织管理部。

2018年 哈萨克斯坦议会通过新版国徽修改方案。根据改动，国徽中的«Қазақстан»将被拉丁字母版«QAZAQSTAN»字样更替。此外，还将采用ΔE值来体现。

2019年 主题为《伟大草原：历史与文化》的大型历史展在土耳其首都安卡拉市阿纳多卢文明博物馆举行。

2021年 著名自行车运动员、奥运会冠军亚历山大∙维纳库洛夫在努尔苏丹举行的Ironman 70.3铁人三项比赛中夺冠。