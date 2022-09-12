哈通社9月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈萨克电影日 1941年根据哈萨克苏维埃社会主义共和国的决议，阿拉木图电影工作室成立。1960年正式更名为«哈萨克电影制片厂»。1984年，制片厂以哈萨克电影产业功勋人物沙肯·艾曼诺夫的名字命名。

土库曼斯坦鲁赫纳玛日 《鲁赫纳玛》，或意译为《灵魂之书》，是土库曼前任终身总统萨帕尔穆拉特·阿塔耶维奇·尼亚佐夫所写的书，内容包括了自传、精神道德上的指导、历史。该书文本包括许多故事与诗，包括来自于苏菲派诗人马赫图木库里的作品。该书的第一卷于2001年9月12日出版。