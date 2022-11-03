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今年前9个月哈萨克斯坦植物油出口增长1.9倍

2022 年 11月 3 日 星期四 , 12:49
今年前9个月哈萨克斯坦植物油出口增长1.9倍
2022 年 11月 3 日 星期四 , 12:49

今年前9个月哈萨克斯坦植物油出口增长1.9倍

哈通社/阿斯塔纳/11月3日--2022年1-9月，哈萨克斯坦生产42.21万吨精制和未精制植物油。

据energyprom.kz网站发布的数据，今年前9个月，哈萨克斯坦的植物油产量较去年同期增长25.3%。

从地区来看，东哈州的产量最高—18.1万吨，产量增长16%。紧随其后的是，阿拜州和奇姆肯特市，分别生产6.17万吨和4.16万吨。

相比之下，2021年，全国生产43.02万吨植物油，同比减少11.3%。

根据今年1-8月的结果，本地公司保障了国内市场对植物油需求的81.2%，2021年的该数据为78.4%。此外，本地公司保障了国内市场对葵花油需求的 82.7%，2021年的该数据为79.2%。

报告期内的植物油出口量增长1.9倍，达20.14万吨。

值得一提的是，今年，东哈州的植物油出口商首次为欧洲市场供应植物油。

今年9月，国内植物油的市场价同比增长16.6%

【编译：阿依波塔】


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