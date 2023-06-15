哈萨克斯坦旅客列车中设有«女性专用车厢»的列车数量增至8列

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 – 由于«女性专用车厢»试点项目广受好评，哈萨克斯坦 «旅客运输»有限公司决定继续扩大该项目在国内旅客列车中的覆盖范围。

据«旅客运输»有限公司新闻处消息，从即日起，该公司将在三趟列车中新增设置«女性专用车厢»服务。这三趟列车分别是：

·№3/4 阿斯塔纳至阿拉木图

·№33/34 阿拉木图至阿克托别

·№71/72 阿斯塔纳至奇姆肯特

哈萨克斯坦在2021年启动了«女性专用车厢»试点服务项目，首批在两列列车中设置了只允许女性乘客乘坐/进入的旅客车厢。这两列列车为：No77/78 阿拉木图至曼格斯套和No351/352阿拉木图至乌斯卡曼。

随后，在2022年，又在三趟列车中增设了这一服务，这三趟列车分别是：No37/38 曼格斯套至塞梅、No47/48 阿斯塔纳至阿特劳和No45/46 巴甫洛达尔至突厥斯坦。

顾名思义，«女性专用车厢»即仅允许女性乘客乘坐和使用的车厢。所有的车厢基础配置和服务标准并无差异，票价也为统一标准，区别仅在于，售票窗口和网上售票平台出售的车票中，女性专用车厢的车票标有«ЖН»字样。负责为这一节车厢乘客提供服务的乘务员也将为女性，且均为具有长期工作经验的人员。

根据国家铁路公司的规定，旅客在购买车票时，可以根据需要选择是乘坐普通车厢，还是乘坐女性专用车厢。女性专用车厢禁止男性进入，不过7岁以下的男童可跟随女性监护人乘坐女性专用车厢。

根据«旅客运输»有限公司的说法，«女性专用车厢»服务自2021年推出以来，广受女性旅客欢迎，在2022年，哈萨克斯坦共有15.4万女性乘客在乘坐火车旅行时，选择购买女性专用车厢的车票。

鉴于在受众群体中受到了广泛欢迎，公司因此决定继续拓展该服务项目的范围。