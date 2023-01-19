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8家加密货币交易所在阿斯塔纳国际金融中心注册登记

2023 年 1月 19 日 星期四 , 16:19
8家加密货币交易所在阿斯塔纳国际金融中心注册登记

哈通社/阿斯塔纳/1月19日 —— 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）行政主席耶尔努尔·热斯马汗别托夫19日在参议院（议会上院）全体会议上表示，当前共有8家加密货币交易所在阿斯塔纳国际金融中心注册登记。

据他介绍，另有19家加密货币交易所申请登记。

-没有关于有多少不安全的加密资产的官方统计数据。有数据显示，当前已有超过 100 万哈萨克斯坦人在参与加密货币交易。-热斯马汗别托夫说。

AIFC行政主席表示，数字资产法将允许规范数字采矿领域的整个过程。

据此前报道，今天哈萨克斯坦参议院对《哈萨克斯坦共和国数字资产法》及其相关的随附文件进行了审议。

《哈萨克斯坦共和国数字资产法》的目的是解决数字采矿行业的法律监管问题。法案涉及的一系列文件，旨在为哈萨克斯坦数字资产的生产和流通以及数字采矿活动的发展创建必要的法律框架。该法律将有助于数字资产合法市场的形成，吸引该领域的外国投资并发展哈萨克斯坦经济。

上院对该法案的主旨予以了支持，但对其中一些细节条款提出了修订建议，并决定发还马吉利斯（议会下院）予以修正。

【编译：小穆】


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