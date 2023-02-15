哈萨克斯坦地震救援队在土耳其已收殓88具遇难者遗体

哈通社/阿斯塔纳/2月15日 – 据紧急情况部新闻中心消息，哈萨克斯坦地震救援队自抵达土耳其地震灾区开展救援工作至今，已经从废墟当中营救出了7名幸存者，同时发现并收殓遇难者遗体88具（包括10名儿童）。

此外，由哈萨克斯坦灾难医疗中心派出的医护人员，已经在土耳其灾区建立了一个医疗救助站点，昼夜为当地群众提供医疗服务。截止目前，已为140多名受灾群众（包括17名儿童）提供医疗救治。据了解，前来就医的患者中，大多数人属于伤害后应激反应、冻伤、呼吸系统疾病以及其他一些外伤。

紧急情况部消息称，救援队应急指挥部自搜救任务开始后就持续保持工作，通过收集、处理和分析有关应急区情况的数据，向救援人员提供必要的信息，预测紧急情况的严重程度及其后果，并为应急响应提供建议。

目前，哈萨克斯坦救援队仍在位于加济安泰普省的两处居民区开展救援抢险任务。救援队成员借助各类设备的帮助，努力拆除不稳固的结构，清理倒塌的建筑物残骸，并搜寻可能的幸存者。

其中，第一梯队救援人员在加济安泰普市的两个地点分两班倒工作。

其中一部分在一栋完全倒塌的九层居民楼废墟上开展救援。迄今为止，哈萨克斯坦救援队从这栋楼的废墟内就出了4名幸存者，发现了30具遇难者的遗体。

另一部分救援人员正在一座六层楼的建筑残骸中工作。该建筑物同样被完全摧毁。废墟中的搜救工作正在进行中，目前已经发现了24名遇难者的遗体。

从哈萨克斯坦启程抵达土耳其的第二梯队救援人员，目前在努尔达格市开展救援任务。截至目前，救援人员已经在一处废墟当中清理出近2万立方的碎石砖才等，并成功解救除了3名幸存者，发现了11具遇难者的遗体。在另一处废墟开展的搜救行动中，发现了23具遇难者遗体。

【编译：木合塔尔·木拉提】