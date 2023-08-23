今年上半年哈萨克斯坦国家石油天然气公司收入达87亿美元

哈通社/阿斯塔纳/8月23日 —— 哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事会副主席迪亚娜·阿热斯娃23日表示，公司今年上半年的收入达到了87亿美元。

据她介绍，哈萨克斯坦国家石油天然气公司是一家综合性公司，其服务范围包括石油勘探、生产、加工和运输。

-去年，我公司开始进入石化领域。当前，我们公司的资产达370亿美元。2023年上半年收入为87亿美元，税前息前折旧前摊销前利润（EBITDA）为25亿美元。今年前6个月，公司生产凝析油1190万吨，运输3900万吨，加工1000万吨。-她说。

阿热斯娃表示，公司目前在“Ozen”、“Embi”和“Mangystau”油气田进行勘探，并参与“卡拉恰甘纳克”、“卡沙甘”和“田吉兹”等大型油气开采项目。

-加工领域，公司拥有阿特劳、奇姆肯特和巴甫洛达尔炼油厂。此外，哈萨克斯坦石油天然气公司国际集团（KMG International）在罗马尼亚和周边国家拥有部分工厂和燃油站。哈萨克斯坦石化工业公司（Kazakhstan Petrochemical Industries INC）是国家油气公司的新资产，拥有49.5%的股权。该工厂于去年投产，是区域最大丙烯生产厂。目前，该工厂正在努力达到设计产能。-哈油气公司董事会副主席说。

【编译：小穆】