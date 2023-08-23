转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
天气预报:
Астана
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      经济

    今年上半年哈萨克斯坦国家石油天然气公司收入达87亿美元

    2023 年 8月 23 日 星期三 , 16:52

    哈通社/阿斯塔纳/8月23日 —— 哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事会副主席迪亚娜·阿热斯娃23日表示，公司今年上半年的收入达到了87亿美元。

    据她介绍，哈萨克斯坦国家石油天然气公司是一家综合性公司，其服务范围包括石油勘探、生产、加工和运输。

    -去年，我公司开始进入石化领域。当前，我们公司的资产达370亿美元。2023年上半年收入为87亿美元，税前息前折旧前摊销前利润（EBITDA）为25亿美元。今年前6个月，公司生产凝析油1190万吨，运输3900万吨，加工1000万吨。-她说。

    阿热斯娃表示，公司目前在“Ozen”、“Embi”和“Mangystau”油气田进行勘探，并参与“卡拉恰甘纳克”、“卡沙甘”和“田吉兹”等大型油气开采项目。

    -加工领域，公司拥有阿特劳、奇姆肯特和巴甫洛达尔炼油厂。此外，哈萨克斯坦石油天然气公司国际集团（KMG International）在罗马尼亚和周边国家拥有部分工厂和燃油站。哈萨克斯坦石化工业公司（Kazakhstan Petrochemical Industries INC）是国家油气公司的新资产，拥有49.5%的股权。该工厂于去年投产，是区域最大丙烯生产厂。目前，该工厂正在努力达到设计产能。-哈油气公司董事会副主席说。

    【编译：小穆】

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈萨克斯坦 能源 石油 天然气
    Новости по теме
    焦点
    1 哈萨克斯坦大使向联合国维也纳办事处总干事递交国书
    2 托卡耶夫总统接见水资源和灌溉部部长
    3 今年前7个月近1.5万人加入哈萨克斯坦国籍
    4 总统接见《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金会主席
    5 9月6日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况