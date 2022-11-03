教科文组织：86%的杀害记者行为没有受到惩罚

哈通社/阿斯塔纳/11月3日--11月2日是终止针对记者犯罪不受惩罚现象国际日，秘书长古特雷斯敦促会员国和国际社会与世界各地的记者站在一起，展现必要的政治意愿，调查并起诉针对记者和媒体工作者的犯罪行为，依法严惩。

联合国教科文组织数据显示，自2012年以来，有955名记者丧生。今年1月以来，已有71名记者遇害，2022年由此成为2018年以来记者死亡人数最多的一年。

杀害记者是媒体审查的最极端方式，除此之外，记者也频繁遭受到其它类型的威胁，包括绑架、酷刑和其它类型的人身攻击，以及骚扰，特别是网络骚扰。针对记者的暴力威胁和攻击会给媒体从业者营造恐惧的氛围，进而阻碍所有公民自由传播信息、意见和思想。

女性记者尤其容易受到威胁和攻击，特别是网络威胁和攻击。根据教科文组织发布的讨论文件《不寒而栗：针对女记者的网络暴力全球趋势》，73%的受访女记者表示她们曾受到过与工作相关的网络威胁、恐吓和侮辱。

同样令人震惊的是，在许多情况下，针对记者的暴力威胁和攻击并没有得到妥善调查。教科文组织11月2日发布的最新数据显示，全球杀害记者行为的有罪不罚率仍高达86%。

联合国大会深谙针对记者的犯罪行为和有罪不罚的深远影响，于是在2013年通过决议，将每年的11月2日定为«终止针对记者犯罪不受惩罚现象国际日»。决议敦促各成员国采取明确的措施应对当前有罪不罚的风气。

秘书长古特雷斯表示，虚假信息、网络欺凌和仇恨言论、特别是针对女记者的仇恨言论激增，助长了对世界各地媒体工作者的压制。通过滥用法律、金融和其他手段实施的恐吓行为破坏了追究当权者责任的努力。这些趋势不仅威胁到记者，而且威胁到整个社会。



