2022 年 8月 17 日 星期三 11:55

哈国在全球各国人口死亡率排名中位居第85位

哈通社/努尔苏丹/8月16日 – 统计显示2022年上半年哈国人口死亡率较上一年有明显下降。

美国《世界各国纪实年鉴（The World Factbook）》公布了2022年全球各国粗死亡率的统计排名报告。

该排名基于对人口死亡率的计算指数，该指数显示了一个国家人口中每 1000 人在一年中的平均死亡人数（也称为粗死亡率）。报告中指出，粗死亡率虽然只是一个国家死亡率状况的粗略指标，但准确地表明了当前死亡率对人口增长的影响。

在这份排名报告当中，哈萨克斯坦的人口粗死亡率指数为8.11，在全球229个国家当中位居第85位。

塞尔维亚（16.39）、罗马尼亚（15.25）和立陶宛（15.12）以最高的死亡率位居榜首，乌克兰（13.77）、俄罗斯（13.36）和白俄罗斯（12.88）也在前十之列。

人口死亡率指数最低的国家是卡塔尔——只有1.42。

统计显示，2022年上半年哈萨克斯坦死亡人口总计为6.92万，较2021年同期下降了9.6%。

全国范围内，报告期内死亡人口前三的地区依次是阿拉木图州、东哈州和卡拉干达州，最低的地区是曼格斯套州。

值得注意的是，除首都以外，今年我国其他地区的死亡人数都有显着下降。

根据官方数据，在哈萨克斯坦最常见的死因中，循环系统疾病位居首位：2022年上半年有1.56万人死于这类疾病（同比减少了15.7%）。

造成人口死亡的第二和第三类疾病主要是肿瘤和呼吸系统疾病，这两类疾病在今年上半年各导致了6700人的死亡。

排名在前列的致死因素中，还包括了事故、中毒、受伤，以及消化系统疾病。

《世界各国纪实年鉴》是由美国中央情报局出版的调查报告，发布世界各国及地区的概况，例如人口、地理、政治及经济等各方面的统计数据。

【编译：木合塔尔·木拉提】