美国对哈萨克斯坦的投资流量增长82%

哈通社/阿斯塔纳/7月19日--据哈萨克投资国有公司新闻消息，哈萨克斯坦外交部投资委员会主席阿尔达克·泽别舍夫和哈萨克投资国有公司董事会主席梅尔詹·尤苏波夫19日会见美国驻哈大使丹尼尔·罗森布鲁姆。

会谈期间，双方讨论了扩大双边合作的前景，以及美国企业在哈萨克斯坦的工作。

阿尔达克·泽别舍夫表示，美国是哈萨克斯坦经济最大的战略投资者之一，投资总额超过600亿美元。 哈萨克斯坦有意实施生产、采矿和制药等领域的联合项目。

美国大使指出，美国决定在七国集团提出的全球基础设施伙伴关系倡议框架下，发展跨里海«中间走廊»和其他运输贸易路线的基础设施。 他表示，今年6月美国商业代表团的成功访问表明了双方发展经济关系的共同愿望。

哈萨克投资国有公司主席梅尔詹·尤苏波夫介绍了国有公司的工作，国家对投资者的支持措施等。

自1993年以来，美国对哈萨克斯坦的投资总额已达627亿美元。 根据2022年的结果，来自美国的投资总额较2021年增长82%（从28亿美元增至51亿美元）。

2022年，哈萨克斯坦与美国的贸易额达到了30.5亿美元，同比（2021年为22亿美元）增长37.2%。 其中，哈萨克斯坦对美国的出口额超过11.5亿美元，哈萨克斯坦从美国的进口额为18.9亿美元。

【编译：阿依波塔】