球王贝利去世 享年82岁

哈通社/阿斯塔纳/12月30日--据外媒综合报道，巴西阿尔伯特·爱因斯坦医院29日发表公报，通报巴西球王贝利于当地时间29日去世，享年82岁。

-阿尔伯特·爱因斯坦医院沉痛确认埃德森·阿兰特斯·多·纳西门托，即贝利，于今天，2022年12月29日15时27分，因结肠癌造成的多器官功能衰竭而逝世。-公报说。

贝利在社交媒体上的官方账号也发表了球王离世的消息。

-灵感和爱标志着今天安详离世的球王贝利的旅程。在他的旅程中，埃德森以他在体育方面的天赋让世界为之着迷。他制止过战争，在全世界支持社会项目，并传播了他认为可以解决我们所有问题的良药——爱。他一生传递出的信息将成为后世的遗产。-官方账号称。

贝利在2021年9月接受结肠癌手术，术后接受化疗，今年11月29日因病情恶化再次住进圣保罗阿尔伯特·爱因斯坦医院。在对其进行身体检查以及对前一阶段化疗效果进行评估后，院方决定停止化疗，采取姑息疗法。

贝利本名埃德森·阿兰特斯·多·纳西门托，1940年出生于巴西特雷斯科拉索斯。他幼时家境贫寒，总是光脚踢球，而他的第一只 足球 是一个用破袜子团成的球状物。但这并不妨碍他和贫民窟的小伙伴们组成球队。

在1958的世界杯足球赛上，贝利不仅和伙伴们夺冠，而且一人踢进三球，成为有史以来在世界杯比赛中进球的最年轻球员。当时他未满18周岁，这个记录至今未被打破。

此后的足坛生涯中，他进球1300多次，又赢得两次世界杯，成为唯一一个赢得三次世界杯的球员。2013年，国际足联向他颁发了荣誉金球奖。

贝利退役后把大部分时间用来扶助贫弱。他曾担任联合国大使和联合国教科文组织大使，也曾担任巴西体育部长。联合国教科文组织在社交媒体上对贝利的去世深表悲痛，并向巴西人民和广大足球界致以慰问。