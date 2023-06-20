希腊近海沉船事故遇难者人数升至81人 或仍有数百人失踪

哈通社/阿斯塔纳/6月20日--据中新网报道，希腊海岸警卫队当地时间19日寻获3具遇难者遗体，至此，日前发生的沉船事故遇难者人数升至81人。可能仍有数百人下落不明。

一艘非法移民船14日在希腊西南部附近公海海域沉没。截至19日，共有104人获救、81人丧生。各方目前仍无法确定涉事船只的确切载人数量，因此失踪者数量也无法确定。

联合国难民事务高级专员公署说，失踪者数量可能多达数百人。国际移民组织依据幸存者的叙述估算这艘船载有约400人。巴基斯坦《论坛快报》称，巴基斯坦警方询问幸存者、遇难者家属等人后发布的初步调查结果显示，涉事船只实际载有约750人至800人。

埃菲社报道称，巴基斯坦政府认为，这起事故中有许多该国公民。巴基斯坦参议院主席萨迪克·桑吉拉尼18日发表声明称，这起事故导致300多名巴基斯坦人丧生。但该数字并未得到希腊方面证实。

据巴基斯坦联合通讯社报道，巴基斯坦19日为在沉船事故中遇难的同胞举行全国哀悼。巴警方还逮捕了10多名涉嫌参与人口贩运的嫌疑人。

另据雅典通讯社消息，希腊海岸警卫队15日逮捕了9名沉船事故幸存者。这9人涉嫌参与人口贩运，可能被控过失杀人，将于希腊法院受审。

此外，针对英国广播公司等外媒称涉事船只在沉没前长达7个小时没有移动的说法，希腊海岸警卫队19日发表声明予以否认，并称该船在沉没前一直在航行，其间还有2艘油轮靠近向其提供食物和水。