数字发展部长：国内公共服务80%可以在线获得

哈通社/阿拉木图/2月2日--数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛2日在«数字阿拉木图2023：新现实下的数字合作»国际论坛上表示，目前，国内80%的公共服务可在移动应用程序eGov Mobile上获得。

-目前，eGov Mobile应用程序月均使用次数已超过250万人次，每天有约20万的访问人数。我认为这数字将继续增长。我们不仅仅关心电子政务移动版的普及，同时也在为所有行业创造机会。-巴格达特·穆辛说。

他还谈到了二维码签名问题。

-我们正在推动二维码签名。用户登录法院系统或进入家庭银行系统签署办理抵押贷款业务时，无需携带U盘电子签名，只需使用eGov Mobile引用扫描二维码即可。目前，eGov Mobile作为一款电子政务应用，基本上每个人手机上都有，用户可以通过其二维码扫描功能签署任何文件。-巴格达特·穆辛说。

他表示，电子政务移动版创新举措可供整个行业使用。

-此外，我们还在eGov mobile应用上推出了eOtinish、eDensaulyk 等服务。例如，截至目前，共有250公民通过eOtinish就各种问题向政府部门提出请求，而在eDensaulyk单元中，我们推出了多个医疗卫生服务。-巴格达特·穆辛说。

巴格达特·穆辛表示，国内80%的公共服务可在移动应用程序eGov Mobile应用上获得。目前为止，该应用程序提供个人线上服务超5000万人次。

【编译：阿遥】



