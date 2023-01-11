转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
天气预报:
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      国际

    第80届金球奖获奖名单出炉

    2023 年 1月 11 日 星期三 , 21:59

    哈通社/阿斯塔纳/1月11日 —— 据新京报消息，当地时间1月10日，第80届美国电影电视金球奖完整获奖名单正式出炉。

    据报道，《造梦之家》斩获剧情类最佳影片，《伊尼舍林的报丧女妖》拿下音乐/喜剧类最佳影片，史蒂文·斯皮尔伯格凭借《造梦之家》拿下最佳导演，杨紫琼、凯特·布兰切特分别凭借《瞬息全宇宙》和《塔尔》获得音乐/喜剧类、剧情类最佳女主角。《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》获得最佳动画片，最佳外语片由阿根廷影片《阿根廷，1985》摘得。

    电影类获奖名单如下：

    剧情类最佳影片：《造梦之家》

    剧情类最佳女主角：凯特·布兰切特《塔尔》

    剧情类最佳男主角：奥斯汀·巴特勒《猫王》

    音乐/喜剧类最佳影片：《伊尼舍林的报丧女妖》

    音乐/喜剧类最佳女主角：杨紫琼《瞬息全宇宙》

    音乐/喜剧类最佳男主角：科林·法瑞尔《伊尼舍林的报丧女妖》

    最佳女配角：安吉拉·贝塞特《黑豹2》

    最佳男配角：关继威《瞬息全宇宙》

    最佳导演：史蒂文·斯皮尔伯格《造梦之家》

    最佳动画片：《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》

    最佳外语片：《阿根廷，1985》

    最佳剧本：《伊尼舍林的报丧女妖》

    最佳配乐：《巴比伦》

    最佳歌曲：《RRR》«Naatu Naatu»

    终身成就奖：艾迪·墨菲
    国际
    Новости по теме
    焦点
    1 2022年11个月哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家贸易额增长7.1%
    2 央行行长：通货膨胀2月将达峰值
    3 1月13日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
    4 托卡耶夫总统出席全球南方之声峰会
    5 中国成功发射一箭三星