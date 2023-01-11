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第80届金球奖获奖名单出炉

2023 年 1月 11 日 星期三 , 21:59
第80届金球奖获奖名单出炉

哈通社/阿斯塔纳/1月11日 —— 据新京报消息，当地时间1月10日，第80届美国电影电视金球奖完整获奖名单正式出炉。

据报道，《造梦之家》斩获剧情类最佳影片，《伊尼舍林的报丧女妖》拿下音乐/喜剧类最佳影片，史蒂文·斯皮尔伯格凭借《造梦之家》拿下最佳导演，杨紫琼、凯特·布兰切特分别凭借《瞬息全宇宙》和《塔尔》获得音乐/喜剧类、剧情类最佳女主角。《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》获得最佳动画片，最佳外语片由阿根廷影片《阿根廷，1985》摘得。

电影类获奖名单如下：

剧情类最佳影片：《造梦之家》

剧情类最佳女主角：凯特·布兰切特《塔尔》

剧情类最佳男主角：奥斯汀·巴特勒《猫王》

音乐/喜剧类最佳影片：《伊尼舍林的报丧女妖》

音乐/喜剧类最佳女主角：杨紫琼《瞬息全宇宙》

音乐/喜剧类最佳男主角：科林·法瑞尔《伊尼舍林的报丧女妖》

最佳女配角：安吉拉·贝塞特《黑豹2》

最佳男配角：关继威《瞬息全宇宙》

最佳导演：史蒂文·斯皮尔伯格《造梦之家》

最佳动画片：《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》

最佳外语片：《阿根廷，1985》

最佳剧本：《伊尼舍林的报丧女妖》

最佳配乐：《巴比伦》

最佳歌曲：《RRR》«Naatu Naatu»

终身成就奖：艾迪·墨菲


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