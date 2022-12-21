日本全年新生儿数量将首次跌破80万

2022 年 12月 21 日 星期三 , 21:17

哈通社/东京/12月21日 —— 据共同社报道，日本厚生劳动省的人口动态统计（初值）数据，今年1～10月出生的婴儿数较上年同期减少4.8%，预计2022年新生儿的概数将首次跌破80万人。

据报道，若该趋势到12月也没有变化，很可能会跌破78万人，创自统计开始以来的新低。中央政府曾预测跌破80万大关的时间为2030年，而实际的少子化推进速度超乎预想。

据分析，不仅是受到未婚化和晚婚晚育化的较大影响，新冠疫情长期化带来对经济状况的担忧和对是否感染的不安，也导致部分女性避免怀孕。如果不能设法阻止加速的少子化进程，养老金和医疗等社会保障制度恐将难以维持下去。为了达成“营造可以放心生育的环境”这一政府目标，必须出台具有实效性的政策。

统计数据显示，截至今年10月的出生人数初值为669,871人（同比减少4.8%）。

国立社会保障和人口问题研究所2017年公布的未来推算数据预测，2022年的出生人数约为85万人，2030年跌破80万大关。

出生人数在第二次婴儿潮高峰的1973年达到约209万人，之后一直趋于减少。1984年跌破150万人，2016年跌至100万人。2019年继而跌破90万人大关，降至约86.5万人，2020年为约84万人。

每名女性一生所生孩子的推定人数“合计特殊出生率”在2021年为1.30（较上年下滑0.03点），连续6年下滑。