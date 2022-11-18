Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  其他官方部门

哈萨克斯坦80%公共服务可通过移动应用程序获得

2022 年 11月 18 日 星期五 , 08:35
哈萨克斯坦80%公共服务可通过移动应用程序获得
2022 年 11月 18 日 星期五 , 08:35

哈萨克斯坦80%公共服务可通过移动应用程序获得

哈通社/阿斯塔纳/11月18日--据inbusiness.kz.网站报道，国家信息技术股份公司董事长罗斯蒂斯拉夫·科尼亚什金日前在国家新闻中心举行的新闻发布会上宣布，到今年年底，80%的公共服务可在移动应用程序eGov Mobile上获得。到2025年，这一数字将提高至100%。

-当今时代，我们不能想象没有智能手机生活会是什么样子。随着EGov Mobile的问世，市民有机会在家中获取任何必要的证明文件。意识到公民使用智能手机访问数据以及接收公共服务很方便，我们与数字发展部一起优先开发移动应用程序eGov Mobile。今年 3 月，eGov Mobile应用程序界面实现更新，并添加了查看电子文档无需联网功能。-斯蒂斯拉夫·科尼亚什金称。

eGov Mobile应用程序平均每月提供120万项公共服务。今年全年，提供了超过1100万项服务。

罗斯蒂斯拉夫·科尼亚什金介绍，目前， 641种公共服务由移动应用程序提供。其中，167种由eGov.kz 门户网站提供，而e-license可提供474种公共服务。

【编译：阿遥】


相关新闻
哈萨克斯坦将推出实时路况查询APP
总统选举2022：公民可使用电子身份证参加投票
国家铁路公司与新加坡伙伴合作打造亚欧数字贸易走廊
哈萨克斯坦推出数字护照
11月10日被定为哈萨克斯坦数字化和信息技术工作者日
哈萨克斯坦6-74岁人口互联网普及率达92.9%
焦点
1 哈通社11月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
2 政府拟对部分企业实行国有化
3 “哈萨克斯坦小姐”选美大赛总决赛落幕
4 COVID-19：过去24小时新增确诊94例有112人在接受住院治疗
5 集安组织议会大会代表团对选举组织工作予以高度评价

时事新闻