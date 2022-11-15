联合国：世界人口今年内将达 80 亿

2022 年 11月 15 日 星期二 , 11:54

2022 年 11月 15 日 星期二 , 11:54

联合国：世界人口今年内将达 80 亿

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 根据联合国经济和社会事务部在今年7月11日世界人口日发布的《2022 年世界人口展望》报告，全球人口预计在2022 年11 月15 日将达到80 亿。

报告同时预测，世界人口预计将在 2080 年代达到约 104 亿的峰值，并在 2100 年之前保持这一水平。

报告表示，从 70 亿增长到 80 亿用了大约 12 年，与从 60 亿增长到 70 亿的时间大致相同。下一个十亿增长预计需要大约 14.5 年，到2037 年发生。

报告指出，世界人口从70亿增长到80 亿的过程中，有一半是亚洲人口扩张的结果，非洲的贡献第二大，增长了近 4 亿；有 10 个国家的人口增长占这十亿新增人口的一半以上，印度是最大的贡献者，其次是中国和尼日利亚。非洲和亚洲继续将推动人口增长，直到 2037 年世界人口达到 90 亿。

报告表示，今天，全球三分之二的人口生活在每名妇女的终生生育率低于2.1 个孩子的国家或地区。

统计显示，2019 年全球出生人口的预期寿命达到 72.8 岁，比 1990 年提高了近 9 年。但到 2021 年，最不发达国家的预期寿命落后于全球平均水平 7 年。