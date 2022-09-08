2022 年 9月 8 日 星期四 , 13:18

英镑兑美元汇率跌回上世纪80年代水平

哈通社/努尔苏丹/9月8日--当地时间7日下午，英镑兑美元汇率跌至1985年以来最低水平。6月初至今，英镑已贬值10%。

中新网援引路透社和英国广播公司消息报道称，7日，英镑兑美元汇率为1:1.1407，跌至37年来最低值。世界银行预计英国经济将在2022年最后三个月萎缩，并将持续到2023年底；高盛集团预计2023年英国经济将收缩0.6%；国际货币基金组织(IMF)预测，明年英国将比其他主要经济体经济增长更缓慢、通货膨胀更持久。

路透社表示，7日英镑兑美元汇率下跌，部分原因是投资者担心特拉斯政府为了兑现能源支持计划和减税承诺，而不得不抛售债务。虽然英镑贬值可能会增加通胀压力，但能源账单冻结计划可能有助于缓解消费者的生活成本压力。

据路透社报道，近几周，投资者对英国央行加息的预测持续走高，他们预计到2023年6月，利率将从目前的1.75%涨至4.3%。

新上任的英国财政大臣夸西·克沃滕表示会定期和英国央行行长会面，以协调经济支持，他说，«保持央行的独立是管理经济的基石。»这被认为是克沃滕在告诉投资者，新政府并不会向央行施压。