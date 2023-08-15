台风“兰恩”登陆日本西部 近800架航班取消

哈通社/阿斯塔纳/8月15日--据外媒综合报道，今年第7号强台风«兰恩»周二登陆日本西部，造成近800班航班被取消，数万户家庭断电。

«兰恩»紧随日本盂兰盆节假日高峰期吹袭的台风«卡农»，给日本中部和西部大片地区带来了大雨和强风。 台风«兰恩»持续风速为每小时150公里，并以每小时15公里左右的速度向西北移动，穿过日本本州主岛西部。 日本气象厅称，预计风暴将在周三早上抵达日本海，并继续沿海向北移动。

缓慢移动的«兰恩»从太平洋逼近，在东京西南方向约400公里处的和歌山县南端登陆。