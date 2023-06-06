年初至今有8000多名归国哈侨获得“血亲同胞”身份

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 -- 年初至今已有八千多名世居境外哈萨克人获得«血亲同胞»身份。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻中心消息，1月1日至6月1日，共有8 034 名归国哈侨获得«血亲同胞»身份。

自1991年独立以来，累计已有111.51万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

年初以来移民哈萨克斯坦并获得«血亲同胞»身份者当中，半数以上（54.2%）来自乌兹别克斯坦。20.1%来自中国，11%来自俄罗斯，6.4%来自蒙古国，4.9%来自土库曼斯坦，3.3%来自其他国家国家。

移民哈国的血亲同胞主要定居在阿拉木图州（27.8%）、曼格斯套州（12.8%）、突厥斯坦州（6.4%）和江布尔州（4.8%），以及阿斯塔纳（10.7%）、阿拉木图（8.8%）和奇姆肯特（7.1%）等城市。

截至2023年6月1日的数据显示，移民哈萨克斯坦的境外哈萨克人当中，有67.5％属于适龄劳动力人口，23.8％为未成年人，8.7％为退休人口。

归国同胞劳动适龄人口中，拥有高等学历者占17.3%，专科学历者占37%，高中学历者占38.4%，无学历者占7.3%。

值得一提的是，选择劳动力稀缺的地区落户的血亲同胞们可领取政府提供的迁居补助。

哈萨克斯坦政府指定的为血亲同胞身份持有者和移民提供移民配额的地区为：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、东哈州和北哈州。

2023年，以上地区接受血亲同胞的配额为1925个。

截至今年6月1日，有787名血亲同胞选择在这些地区落户。

劳动和社会保障部在发布的消息中写道，如果迁居到这些地区的血亲同胞数明显增加，会考虑增加配额问题。

【编译：阿依波塔】



