8所哈萨克斯坦高校进入QS世界大学学科排名

哈通社/阿斯塔纳/3月24日-- 3月22日发布的2023年QS世界大学学科排名中，8所哈萨克斯坦高校进入了全球最佳大学学科排名。

据科学和高等教育部称，这8所大学包括：古米廖夫国立欧亚大学、 萨特巴耶夫哈萨克国立技术研究大学、阿尔-法拉比国立大学、阿拜哈萨克国立师范大学、阿布莱汗哈萨克国际关系和世界语言大学、苏莱曼•德米雷尔大学、亚萨韦国际哈萨克-土耳其大学和哈萨克国立农业研究大学。

哈萨克斯坦高校在学科排名中的存在感明显增强，其涵盖了五大学科领域：艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学、社会科学和管理学。哈萨克斯坦大学进入了其中的四个，其在排名中的位次增加到了10个。

四所哈萨克斯坦高校表现出色，进入世界最佳高校前100名。其中国立欧亚大学在“现代语言”（排名88）、“语言学”（排名94）和“酒店休闲管理”（排名51）学科中保持了去年的位置。紧随其后的是哈萨克国立大学，其在“现代语言”学科中排名第76位。哈萨克国立师范大学在“教育和培训”学科中同样排名排名第76位。此外，哈萨克国立师范大学重返英语语言文学学科排名，位列第95位。萨特巴耶夫大学在“油气工程专业”排名中进入了前51-100位置，这得益于其学术声誉指数的显著提高。

【编译：阿遥】