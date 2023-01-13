世界气象组织：过去8年是全球有记录以来8个最暖年份

哈通社/阿斯塔纳/1月14日 —— 据中新社消息，当地时间12日，总部位于日内瓦的世界气象组织指出，根据该机构整合的六个主要国际温度数据集的数据，受不断上升的温室气体浓度和累积热量的推动，过去八年(2015年至2022年)是全球有记录以来最暖的八年。

2022年全球平均温度比工业化前(1850年至1900年)水平约高出1.15摄氏度。根据世界气象组织汇编的所有数据集，2022年是全球年度温度比工业化前水平至少高1摄氏度的连续第8年(2015年至2022年)。随着时间推移，日益有可能暂时突破《巴黎协定》1.5摄氏度的限制。

起降温作用的拉尼娜事件持续存在，现已进入第三年，这意味着2022年不是有记录以来最暖的一年，而«仅»是第五或第六最暖年份。但这种降温影响将是短期的，不会扭转大气中吸热温室气体创纪录水平导致的长期变暖趋势。《世界气象组织厄尔尼诺/拉尼娜最新通报》表明，拉尼娜现象约有60%的概率会在2023年1月至3月持续存在，之后应会出现ENSO中性条件(既非厄尔尼诺也非拉尼娜)。

2013年至2022年的10年全球平均温度比1850年至1900年工业化前基线高1.14摄氏度，而政府间气候变化专门委员会第六次评估报告的估值为1.09摄氏度(2011年至2020年)，这表明长期变暖仍在继续。