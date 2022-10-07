2022 年 10月 7 日 星期五 , 14:10

前8个月哈萨克斯坦航空公司运输旅客690万人次

哈通社/阿斯塔纳/10月7日--今年前8个月，哈萨克斯坦航空公司运输旅客690万人次。

据工业和基础设施发展部发布的消息，1-8月，哈萨克斯坦航空公司通过国内航线运送旅客490万人次（2021年同期—490万），通过国际航线运输旅客200万人次（2021年同期—120万人次）。

其中，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）运输旅客270万人次，飞狮航空（FlyArystan）—210万人次，斯卡特航空（SCAT）—180万人次。

在此期间，哈萨克斯坦机场服务同比（2021年前8个月—1160万人次）增长13%，达1310万人次。

当前，国内6家航空公司运营国内航线57条，每周617班次。

飞往28个国家的国际航班有112条航线，每周有490班国际航班。

国际航线包括飞往土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、塔吉克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、德国、埃及、韩国、荷兰、波兰、亚美尼亚、英国、马尔代夫、泰国、阿塞拜疆、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯、蒙古国、印度、伊朗、黑山、希腊、意大利和中国的航班。

【编译：阿依波塔】