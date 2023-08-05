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    哈通社8月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 8月 5 日 星期六 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/8月5日 -- 哈通社为各位读者总结8月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    8月5日,星期六

    8月5日是阳历一年中的第217天，离全年的结束还有148天。

    世界各国/地区节日：

    世界红绿灯日 红绿交通信号灯1914年8月5日首次安装使用。这一天，美国交通信号公司在俄亥俄州克利夫兰市东105街和欧几里德大道的十字路口安装了第一个电力交通信号灯系统。系统使用红色和绿色灯，在灯的颜色即将变化时，蜂鸣器发出会发出蜂鸣声提醒。警察和消防站在紧急情况下可以对信号进行控制。

    克罗地亚感恩节 每年8月5日为克罗地亚感恩节。克罗地亚共和国是一个位于中欧、地中海和巴尔干半岛交会处的单一议会共和制国家，首都与最大城市为萨格勒布。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1997年 哈萨克斯坦驻华大使馆在北京举行纳扎尔巴耶夫总统著作《时代交汇》中文版介绍仪式。

    2008年 根据总统令，首都阿斯塔纳«耶斯勒区»正式成立。

    2011年 阿斯塔纳举行集安组织成员国武装力量加密部门领导人会议。

    2013年 阿斯塔纳市开设信息评估中心。

    2015年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于批准《亚美尼亚加入欧亚经济联盟议定书》的法案，该议定书于2014年12月23日签署。

    2018 年 «Chilik 农民»项目在伦敦年度最佳社会经济项目提名中获得企业社会责任卓越奖。

    2019年 努尔苏丹第一医院多发伤和内修复科主任 鲁斯兰·布塔耶夫 发明了一种独特的接骨板。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈通社简报
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