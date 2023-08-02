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    哈通社8月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 8月 2 日 星期三 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/8月2日 -- 哈通社为各位读者总结8月2日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    8月2日,星期三

    8月2日是阳历一年中的第214天 （闰年第215天） ，离全年的结束还有151天。

    世界各国/地区节日：

    阿塞拜疆电影日 每年8月2日为阿塞拜疆电影工作者日。该节日于2000年12月18日，根据阿塞拜疆总统令设立。

    俄罗斯空降兵日 每年的8月2日是俄罗斯空降兵日。俄罗斯空降兵的历史始于1930年8月2日。这一天，在沃罗涅日郊区的莫斯科军区空军演习中，由12名军人组成的空降分队利用降落伞完成了空降。这次实验让军事理论家们看到了空降部队的未来优势，及其从空中迅速包围敌军的巨大潜力。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1995年 埃及首都开罗举行阿拜·库南巴耶夫诞辰150周年纪念晚会。

    2007年 韩国首尔举行哈萨克斯坦民族和睦大会介绍仪式。

    2012年 阿克托别州发现青铜时代古墓遗迹。

    2013年 哈萨克斯坦紧急情况部同国内所有移动运营商（Tele2, Kсell, ALTEL, Beeline）签署关于通过以短信的方式传播自然及技术性突发事件信息的协议。

    2016年 哈萨克斯坦在联合国电子政务发展指数中位列亚洲第7位，世界第33位。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

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