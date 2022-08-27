哈通社8月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/8月27日 -- 哈通社为各位读者总结8月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月27日，星期六