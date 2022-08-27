2022 年 8月 27 日 星期六 07:00

哈通社8月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/8月27日 -- 哈通社为各位读者总结8月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月27日，星期六

8月27日是阳历一年中的第239天（闰年第240天），离全年结束还有126天。

世界各国/地区节日：

摩尔多瓦独立日 摩尔多瓦共和国是位于东欧的内陆国家，首都是基希讷1乌。摩尔多瓦西邻罗马尼亚，北面、东面、南面毗邻乌克兰。1991年8月27日摩尔多瓦共和国宣布独立。

俄罗斯电影日 每年8月27日为俄罗斯电影日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与亚美尼亚建立外交关系。

2009年 巴甫洛达尔«布哈尔-哲饶»州博物馆举行关于哈萨克民族法典的展会。

2013年 哈萨克斯坦央行推出面值500坚戈纸币发行20周年纪念纸币。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统对土耳其进行正式访问。

2015年 哈萨克斯坦政府与国际原子能机构（IAEA）签署了在阿斯塔纳（现努尔-苏丹）设立 低 浓缩 铀银行 的协议。出席签字仪式的有联合国安理会成员国代表，包括英国、俄罗斯、美国、中国和法国，以及捐助国欧盟、挪威、阿联酋和科威特等国代表。

2017年 哈萨克斯坦知名歌手 迪玛希 •库达伊别尔艮 在北京举行的 亚洲 新声榜年度盛典上荣获«最佳海外艺人奖»。