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    哈通社8月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2022 年 8月 22 日 星期一 07:00

    哈通社/努尔苏丹/8月22日 -- 哈通社为各位读者总结8月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    8月22日,星期一

    8月22日是阳历一年中的第234天（闰年是第235天），离全年的结束还有131天。

    世界各国/地区节日：

    俄罗斯国旗日 1991年8月22日，俄联邦最高苏维埃批准白蓝红三色旗为俄罗斯国旗。其中，白色象征真理，蓝色象征忠诚和纯洁，红色象征美好和勇敢。后这一天定为了俄罗斯的国旗日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1909年 阿拉什领袖人物米尔扎赫普•杜拉托夫的著作«Oyan Kazakh!»在乌法市出版。

    1989年 哈萨克语获得哈萨克斯坦共和国国家语言地位。

    2011年 哈萨克斯坦央行发行«阿尔法拉比»和«阿勒达尔-阔赛»纪念硬币。

    2012年 纳扎尔巴耶夫总统对吉尔吉斯斯坦进行正式访问。

    2015年 国际突厥学院在东哈州举行首届«阿勒泰-黄金摇篮»为主题的国际考察。

    2016年 应波兰总统安德烈·杜达邀请，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫前往波兰进行国事访问。

    2017年 哈萨克斯坦发行«黄金战士»（Altyn Sarbaz）纪念邮票，以纪念首枚哈萨克斯坦邮票发行25周年。
    #哈通社简报
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