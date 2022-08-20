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哈通社8月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
2022 年 8月 20 日 星期六 07:00

哈通社8月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/8月20日 -- 哈通社为各位读者总结8月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月20日,星期六

8月20日是阳历年的第232天（闰年是233天），离一年的结束还有133天。

世界各国/地区节日：

匈牙利宪法节 每年8月20日为匈牙利宪法节。匈牙利国，通称匈牙利，是一个位于中欧的内陆国家。匈牙利与奥地利、斯洛伐克、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚接壤。

爱沙尼亚恢复独立日 1991年8月苏联政局的戏剧性变化使得三个波罗的海国家最终重获独立。1991年8月20日，在延续国家独立历史的基础上，爱沙尼亚签署了恢复独立的协议。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂成立影视工厂和制片中心。

2004年 俄罗斯公务员学院举行«SHUGYS»杂志介绍仪式。

2005年 阿拉木图市举行«上海文化周»活动。

2010年 亚美尼亚首都埃里温国家大学开设哈萨克语、历史和文化中心。

2012年 哈萨克斯坦与所罗门群岛建立外交关系。

2015年 哈萨克斯坦首次举办的国际军事竞赛相关赛事开幕

2016年 哈中边境的霍尔果斯国际跨境合作中心海关工作。

2018年 哈萨克斯坦学生在重庆举行的CASTIC 2018（第33届中国青少年科技创新大赛）中获得冠军。

2020年 努尔苏丹市学生宫开设«阿尔法拉比世界»教育中心。

2021年 联合国阿富汗援助团(UNAMA)搬迁至阿拉木图市。


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